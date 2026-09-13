Кмет пише писмо до Радев, жалва се от хора на Демерджиев
Градоначалникът на Габрово предлага местните полицейски шефове да се избират, а не назначават
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Градоначалникът на Габрово предлага местните полицейски шефове да се избират, а не назначават
Победи с над 60%
Тя подчерта, че в Габрово няма ромско гето, махала или училище
Призовавам партиите да не се заиграват с етническия мир, каза Таня Христова
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„Благодарение на Вашето доверие, четири години вървяхме заедно, преминахме през трудности и предизвикателства, постигнахме успехи и видими резултати з...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Габрово Таня Христова и кандидатите за общински съветници Климент Кунев, Кристина Ронкова и Светла Григорова се срещнаха...
ГЕРБ в област Габрово откри кампанията си с молебен за благополучието на региона и здравето на жителите му. На молебена присъстваха всички кандидати з...