Лозарите треперят: Ще продадат ли гроздето?
Субсидиран внос от съседни страни подбива цените у нас
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Субсидиран внос от съседни страни подбива цените у нас
Най-търсен остава градинският розов домат, а изборът обхваща още чери, рома, Албенга и био сортове
За първи път домати са открити на ацтекски пазар около 1520 г.
Изкупуват ги от градината по 2 лева, плащат на берачите до 80 ст. на кг. Стопаните очакват обезщетения заради измръзналата реколта Рекордно високи се...
Експерти от Национална служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия - Опитна станция по картофите в Самоков ще проведат среща със земеде...
Два наши сорта - "Аглика" и "Галатея", са признати в южната ни съседка 50 на сто от площите у нас са засети с чужди селекции, казва директорът на Доб...
В Черноморския регион ще има свръхпроизводство на пшеница Тази година в световен мащаб ще има свръхпроизводство на пшеница. Големи количества зърно щ...
Велико Търново. Международен конкурс за вина от изцяло местни сортове или произведени от сортове, селектирани в страните от Балканския полуостров и Че...
Устойчиви към засушаване сортове свалят цените на плодовете и зеленчуците
Два български сорта пшеница – кандидати за наградата „Златен клас” на Турция.