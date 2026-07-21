ДПС с нови знакови срещи в Турция (СНИМКИ)

Вчерашният ден от посещението на делегацията на ДПС в Република Турция премина в поредица от официални срещи с представителите на местната държавна власт в регионите Едирне, Текирдаг и Къркларели.

Нашите представители бяха приети от г-н Юнус Сезер – валия на Едирне, г-н Реджеп Сойтюрк – валия на Текирдаг, д-р Хасан Танръсевен – заместник-валия на Къркларели.

Представителите на ДПС изразиха благодарност за топлото посрещане. По време на проведените срещи бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес, развитието на добросъседските отношения в граничните региони, както и теми, свързани с подкрепата и благополучието на българската изселническа общност в тези области.

В състава на делегацията на ДПС участваха заместник-председателят на партията Халил Летифов, кметът на Община Дулово Невхис Мустафа, кметът на Община Момчилград Илкнур Кязъм, народните представители Байрам Байрам, Тансер Бейти, областният председател на ДПС Хасково и член на ЦОБ Мехмед Атаман, кмета на Руен - Ахмед Мехмед, Хари Малинов - областен председател на ДПС Смолян, Мехмед Лятиф- общински председател на ДПС Минерални бани, Айваз Чакър - зам.-кмет на община Дулово, Недим Дьонмез - представител на ДПС в район Тракия, Република Турция.