ДПС с нови знакови срещи в Турция (СНИМКИ)
Обсъдено бе развитието на добросъседските отношения в граничните региони
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Обсъдено бе развитието на добросъседските отношения в граничните региони
Трусът е бил с магнитуд 3.4 по скалата на Рихтер
Делегация от Текирдаг пристигна на посещение в Кърджали. Кметът от побратимената турска община Кадир Албайрак поздрави градоначалника на Кърджали Хаса...