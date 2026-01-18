Огненият кон носи сблъсък между Чарлз и Хари

С началото на 2026-а идва и смяната в китайския зодиакален цикъл. Конят е ключова част от астрологичната система, тъй като представлява седмото животно от 12-те знака, а 2026-а е готова да прегърне свободната, независима и насочена напред енергия на жребеца.

Годината на Коня е вълнуваща по много причини, но най-вече заради фокуса върху новите начала. Носейки дух на амбиция и израстване, тази година насърчава смелите решения и непоколебимите действия.

Засилвайки интензивността, 2026-а не е просто годината на Коня, а годината на Огнения кон, което означава, че характеристиките на знака ескалират в страст и нетърпение, за да се случат нещата. Хората, родени под неговото влияние, са дошли на белия свят през годините 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942. Той е след Змията и преди Козата, свързва се с изобилие от качества, които вдъхновяват успеха и шанса, а това прави 2026-а чудесна година за преследване на целите с увереност и бързина. Забравете за прекаленото мислене и се хвърлете с главата напред, знаейки, че Коня препуска с вашия късмет на гърба си.

Водещият британски експерт по китайска астрология Джанин Лоу коментира пред списание „HELLO!“: „Това е годината на Огнения кон Ян, изпълнен със страст, жизненост и смелост. Година, в която постъпките, мотивирани от кураж, ще ви освободят от страховете. Трябва да сте готови за рискове, но ще си заслужават. 2026-а е годината, в която ще прегърнете промяната и когато се появят възможности, ще ги използвате, тъй като Ян подкрепя тези, които се осмеляват. В глобален мащаб годините на Коня носят иновации, драматични обрати и моменти, които променят света. Очаквайте големи новини за събития, които рядко се случват.“

Астрологията обаче сочи, че годината на Огнения кон ще е тежка и крайно емоционална за кралското семейство на Великобритания. Джанин разкрива кои негови членове могат да очакват изненади от битието.

„Крал Чарлз, роден през 1948-а, и принц Хари, роден през 1984-а, са Плъхове – двамата ще стигнат до сблъсъка на годината. Трябва да очакват огромни промени в живота си между 6 юни и 6 юли. Годината за тях ще бъде много бурна година! Принц Уилям и принцеса Кейт, родени през 1982-а, са Кучета. Може би ще изпитат необходимост от допълнителна емоционална подкрепа. На тяхното семейство предстоят много пътувания.“, допълва Джанин Лоу. И продължава: „Кралица Камила е родена през 1947-а, годината на Свинята, така че може да очаква повече внимание и значима отговорност. Тя ще се нуждае и от емоционална сила, за да подкрепи краля.“

Астрологът Деби Франк също направи прогноза за монархията пред „HELLO!“. „2026-а е ключова година за Кейт. През май тя ще бъде сред водещите звезди в кралското семейство, обединявайки сърца и умове. Увереността й ще продължи да расте след няколкото тежки години, тласкайки Слънцето в Козирог до нови висини, за да промени света. Вътрешно тя се опитва да се справи, но понякога усеща напрежение. Въпреки това е вдъхновена от чистата любов, която хората изпитват към нея. Семейството също много се гордее със силния й характер.“

Според астролога през есента херцозите на Кеймбридж ще предприемат важна промяна в семейния график. 12-годишният принц Джордж ще излезе от началното училището. Очаква се младежът да влезе в престижния колеж „Итън“ в Уиндзор, посещаван от баща му Уилям и чичо му Хари. Другата възможност е да бъде записан в колежа „Марлборо“, където е изкласила майка му Кейт.

Споделяйки прогнозите си за този важен момент, Деби коментира: „Кейт ще се посвети на упорита работа през есента и отново ще се появи през ноември, едновременно доволна от публичното признание и личното си щастие. 2026-а е година както на високи постижения, така и на личностно израстване за принцесата, а това силно ще я удовлетвори, което пък ще проличи дори във визията й.“

Според Деби принц Уилям ще продължи да поема нови задължения, за да демонстрира уменията си като бъдещ крал. „Неговото Слънце и Луна в чувствителния знак Рак претърпяват голяма промяна, която активира чувството му за дълг. Изглежда ще има изискване да бъде ангажиран със световни събития, но и да присъства все по-често сред хората във Великобритания.“

Втората половина на годината ще е особена важна за Чарлз. В края на лятото Деби очаква да бъдат разкрити още подробности за здравословното му състояние. Тя предсказва и промяна в отношенията между крал, кралица и народа.

За Меган Маркъл 2026-а ще е по-скоро разочароваща. Херцогинята на Съсекс ще се бори да е в центъра на вниманието, но според Деби обществената реакция на проектите й ще бъде незадоволителна. Въпреки трудностите, се очаква Меган да се справи и да посрещне всякакви пречки с високо вдигната глава. В края на лятото и в началото на есента Маркъл ще има най-голям шанс да постигне успехи и да стъпи на пътя, който ще я качи на световната сцена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com