Популярен актьор изплю дъвка в ръката на майка си на червения килим

Австралийският актьор Джейкъб Елорди изплю дъвка в ръката на майка си на премиерата на „Брулени хълмове“. Видеото бе публикувано в Instagram.

Световната премиера на филмовата адаптация по едноименния роман на Емили Бронте се състоя в Лос Анджелис . Елорди играе ролята на Хийтклиф. На събитието той беше подкрепян от майка си Мелиса, в чиито ръце Джейкъб постави използвана дъвка.

Феновете на Елорди коментираха жеста като спорен. Междувременно, сценаристите на Bustle добавиха към видеото следния надпис: „Хей, Джейкъб! Следващия път, когато искаш да си изплюеш дъвката, не забравяй, че имаме свободни ръце.“

По-рано американският актьор Ейдриън Броуди се отърва от дъвката си на 97-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, като я хвърли към спътницата си Джорджина Чапман, бившата съпруга на продуцента Харви Уайнстийн . В интервю след церемонията той обясни, че си е спомнил за дъвката, докато се качвал на сцената, за да приеме наградата си, и е решил проблема по този начин.

