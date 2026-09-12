Всичко за Димово

Следете всички новини, анализи и коментари за Димово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Моят град
ГЕРБ взе и Септемврийци

ГЕРБ взе и Септемврийци

Политическа пария ГЕРБ спечели изборите за кмет в село Септемврийци, община Димово, съобщиха от общинската избирателна комисия. За издигнатия от парти...

21 март | 14:15
0 коментара
3523