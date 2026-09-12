Встъпиха в длъжност кметовете на Димово, Чупрене и Ново село
Тържествените заседания там проведе областният управител на Видин Албена Георгиева
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Тържествените заседания там проведе областният управител на Видин Албена Георгиева
За час – от 10 до 11 часа, в събота и неделя жители на Димово блокираха пътя към Дунав мост 2, който преминава по тяхната главна улица. Близо 200 души...
За час – от 10 до 11 часа, в събота жители на Димово блокираха пътя към Дунав мост 2, който преминава по тяхната главна улица. Близо 200 души от града...
Град Димово се вдига на протест срещу преминаващите през града тирове, съобщиха от инициативния комитет за бунта. Негов председател е дългогодишният б...
Политическа пария ГЕРБ спечели изборите за кмет в село Септемврийци, община Димово, съобщиха от общинската избирателна комисия. За издигнатия от парти...