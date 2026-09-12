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Гаражът колкото гарсониера

Гаражът колкото гарсониера

Цената му удари 20 бона в Пловдив, апартаменти с две спални търсят в Благоевград Пазарът на имоти в големите градове се раздвижи. Според брокери прич...

23 февруари | 6:45
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