Край на лесните печалби от имоти? Инвеститорите отстъпват през 2026 г.
Пазарът се пренарежда - по-малко спекула, повече кредити и ръст при гаражите
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Пазарът се пренарежда - по-малко спекула, повече кредити и ръст при гаражите
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Брокер разкри защо българинът не обича да живее под наем
Тъpceнeтo ниĸoгa нe e билo пo-виcoĸo
Зaeднo c нeдocтигa нa пapĸoмecтa pacтe и интepecът ĸъм гapaжи
Цената му удари 20 бона в Пловдив, апартаменти с две спални търсят в Благоевград Пазарът на имоти в големите градове се раздвижи. Според брокери прич...
Настояват за затягане на законите и качествени ремонти на колите