Всички чакаха тази сватба 25 години
Дългоочакваното тържество се състоя през изминалия уикенд
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Дългоочакваното тържество се състоя през изминалия уикенд
Адриана Скленарикова, бивша Карембьо
Париж. Супермоделът Ева Херцигова използва водка, за да си изрусява косата. Това разкри тя пред френското сп. "Мари Клер". Ева използвала алкохола за...