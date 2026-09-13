Всичко за Снежна Буря

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САЩ чака бурята на века

САЩ чака бурята на века

Голяма снежна буря, невиждана от десетилетия, се очаква да връхлети източното крайбрежие на САЩ. Още първите снеговалежи, предшестващи голямата буря,...

22 януари | 20:15
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Нова снежна буря в САЩ

Нова снежна буря в САЩ

Ню Йорк. Северозападното тихоокеанско крайбрежие на САЩ бе засегнато от снежна буря. Тя остави 25-сантиметрова снежна покривка в западната част на щат...

07 февруари | 8:08
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Студът скова и Северен Иран

Студът скова и Северен Иран

Техеран. Студ и поледици обхванаха Северен Иран. Снежната буря в тази част на страната предизвика смущения в електрозахранването. Близо 20 000 иранци...

07 февруари | 7:55
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