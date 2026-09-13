Невиждана катастрофа! 100 коли се нанизаха ВИДЕО
Причината са пътища, превърнали се в ледена пързалка
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Причината са пътища, превърнали се в ледена пързалка
"Метео Балканс" издаде предупреждение
Кран в Поморие падна върху лодки
Маршрутът на автобус № 66 е скъсен до квартал "Драгалевци"
Хората се надяват да бъде възстановен 200-километровият маратон по пързаляне на лед
14 щата са в бойна готовност за стихията
Загиналите в резултат на силната снежна буря в източните и централните американски щати в последните дни станаха 48, предаде ТАСС, позовавайки се на т...
Силната снежна буря "Джонас" може да струва на САЩ около 3 милиарда долара, твърдят експертите от аналитическото подразделение на рейтинговата агенция...
Снежната буря в САЩ взе жертви. Най-малко 19 души са загинали заради лошото време, част от които при пътни инциденти, съобщават световните медии. Три...
Голяма снежна буря, невиждана от десетилетия, се очаква да връхлети източното крайбрежие на САЩ. Още първите снеговалежи, предшестващи голямата буря,...
Чикаго. Хиляди полети бяха отменени в САЩ заради приближаващата се снежна буря, информират американските медии. USA Today съобщава, става дума за близ...
Масачузец. Буря засегна близо 4,5 милиона души в североизточните части на САЩ. Наваляха близо три метра сняг, което пък предизвика високи вълни, прину...
Ню Йорк. Мощна снежна буря връхлетя Североизточните американски щати. Природната стихия "Джуно" предизвика хаос и паника сред хората. Още вчера много...
Снежна буря предизвика хаос във Великобротания и Франция. Хиляди пътища и летища са затворени в следствие на лошите метеорологични условия. Поледици...
Обилният снеговалеж в Япония, който продължава вече второ денонощие, взе пет жертви до момента, съобщават местните власти, цитирани от ТАСС. Китайски...
Силният снеговалеж в САЩ продължава да създава проблеми в североизточните райони. Там мощната буря взе най-малко 7 жертви. Те са загинали при различни...
Ню Йорк. Снежната буря в САЩ продължава да създава проблеми. Много летища, училища и административни сгради остават затворени заради лошото време. ...
Токио. Обилни снеговалежи парализираха Япония. Силна снежна буря връхлетя японската столица Токио вчера, а в други части на страната имаше и дъжд, зар...
Ню Йорк. Северозападното тихоокеанско крайбрежие на САЩ бе засегнато от снежна буря. Тя остави 25-сантиметрова снежна покривка в западната част на щат...
Техеран. Студ и поледици обхванаха Северен Иран. Снежната буря в тази част на страната предизвика смущения в електрозахранването. Близо 20 000 иранци...