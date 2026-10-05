Гигантски сурвакари се появиха в центъра на Перник

Сурвакарската традиция оживя върху стените на шестетажен хотел в центъра на Перник. Монументален стрийт арт проект, вдъхновен от обичая Сурва, създаде известният художник Станислав Трифонов-Насимо.

Творбата носи името „GHOSTBUSTERS“ („Ловци на духове“) и обхваща две стени на хотел „Струма“. Идеята за мащабния проект е на самия хотел, откъдето е отправена поканата към художника.

Композицията е с внушителни размери – около 18 на 15 метра. В нея Насимо пресъздава традиционните маскарадни обичаи, като ги пренася в съвременната градска среда.

Така един от най-разпознаваемите символи на Перник – сурвакарската традиция, получава нов живот чрез съвременното улично изкуство и се превръща в част от градския пейзаж.