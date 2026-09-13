Москва издаде заповед за арест след един въпрос към Зеленски
Кореспондентът на „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ Михаел Мартенс може да получи до шест години затвор, а рискът за него е най-вече при пътувания извън...
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Кореспондентът на „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ Михаел Мартенс може да получи до шест години затвор, а рискът за него е най-вече при пътувания извън...
Критикът на Путин е в списъка на „терористите и екстремистите“
Според него е въпрос на геополитики, а у нас само се спекулира по темата
Киев. Вътрешното министерство в Киев издаде заповед за ареста на досегашния украински президент Виктор Янукович. Полицията го издирва по обвинение...