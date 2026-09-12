Легендарна фигура от KISS се вбеси. На кого скочи
Джийн Симънс с основателни критики
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Джийн Симънс с основателни критики
Сега заразата пипна и Джин сиймънс
Глобалното лайвстрийм събитие ще представлява най-великия концерт на групата сред блясъка на най-голямото в света фойерверк шоу
Култовите рокаджии трябваше да забият в София на 18 юли
На този етап България е единствената спирка на групата на Балканския полуостров
Ню Йорк. Включиха легендарните американски групи Kiss и Nirvana в "Залата на славата на рок енд рола", която се намира в Кливлънд, щата Охайо. Официал...