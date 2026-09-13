Целта на поста е да се очистим. Патриарх Даниил с послание от Кюстендил
Началото на Великия пост започва с прошка и духовно смирение
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Началото на Великия пост започва с прошка и духовно смирение
Риба е разрешена два пъти по време на строгия пост
Днес е и първият ден от Великия пост, наричан от народа "чист понеделник"
Денят е посветен на видния богослов от XIV век свети Григорий Палама, Солунски архиепископ
Днес честваме и паметта на свети Кирил Йерусалимски
София. Великият пост, установен от св. Църква, е осветен от примера на Господа Иисуса Христа, Който е постил 40 дни в пустинята. Постът не е само възд...