Пламен Мирянов за Никанор: Безсрамие с жалка претенция за важност
Пълна подкрепа за патриарх Даниил
Следете всички новини, анализи и коментари за Никанор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пълна подкрепа за патриарх Даниил
Изявление на Софийската света митрополия относно наложен "аргос" на архимандрит Никанор (Мишков)
Думите на архимандрита прокарват стратегията за подкопаване на автентичното учение на Църквата Христова
Православната църква отдава почит на четирима от Седемте дякони
Още като беше ученик се насочи към тези занимания и още тогава се занимаваше с пиротехник
Отец Никанор е завършил училище по мениджмънт, след това международни икономически отношения. Работил е като финансов анализатор, брокер на Уолстрийт...