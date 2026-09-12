Всичко за Министерство На Транспорта

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Пътищата, които ни свързват

Пътищата, които ни свързват

ОП „Транспорт" в подкрепа културното ни наследство: - Над 200 км магистрали и скоростни пътища се изграждат и модернизират по Оперативна програма „Тр...

17 юли | 5:00
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