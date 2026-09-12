Двойни курсове за шофьори. Голяма реформа
Един контролен орган ще отговаря за проверките на пътя
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Един контролен орган ще отговаря за проверките на пътя
След 20 години, 20 нови влака поемат по жп релсите
Новият шеф на НКЖИ е Стоян Стоянов
Те ще бъдат закупени със средства по Плана за възстановяване
Вече е подписан и Колективният трудов договор между ръководството на БДЖ и синдикалните организации
Вчера се появил на вече бившето си работно място с мотора си
Проблемът с непрекъснатото разкопаване на улиците, за да се слагат кабели и тръби, ще бъде решен с нов закон за електронните съобщителни мрежи и физич...
„Очевидно е, че в контролните органи на Министерството на транспорта политически чадър няма, след като има реализация на разработки. Такава практика н...
Роден държавен служител кандидатства за рекорд на Гинес. Петър Илиев е уволняван 4 пъти досега и е връщан на работа три пъти, като очаква скоро да бъд...
Близо 1 млн. евро ще плати държавата за два етажа от транспортното министерство на Параходство "Български морски флот" (БМФ), стана ясно след заседани...
София. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди засилено присъствие на екипите на Автомобилна адм...
София. Кабинетът ще управлява в една не лека обстановка. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщеният Ивайло Московски...
Добрич. Пенсионерите, настанени в добричкия Дом за стари хора, са единствените в страната, които разговарят с деца и внуци в страната и чужбина чрез с...
ОП „Транспорт" в подкрепа културното ни наследство: - Над 200 км магистрали и скоростни пътища се изграждат и модернизират по Оперативна програма „Тр...
От министерството на транспорта отрекоха за дефекти в конструкцията
София. Кабинетът ще пести от филми за магистрали. Транспортното министерство отказа да похарчи 1 млн. лв. за лентите, стана ясно от регистъра на общес...
Враца. Луди пари се харчат за реклама на цифровизацията в медиите. Така възкликна във Враца депутатът от Коалиция за България Минчо Минчев, който е и...
София. Със заповед на министър-председателя Пламен Орешарски, Антон Гинев е назначен за заместник-министър на транспорта, информационните технологии и...
София. "От няколко дни преговаряме за таксите с Румъния и взехме решение мостът да започне да работи, да се съгласим с тях. Аз имам поставен срок от...
София. Българо-румънското дружество „Дунав мост Видин – Калафат" АД бе учредено на събрание на акционерите, което се проведе днес в сградата на Минист...