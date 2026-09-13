Луд екшън! Бежанец избяга с колата на кмета
Няма и следа от него и автомобила
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Няма и следа от него и автомобила
Жест към бежанците от лагера в Пъстрогор направи в последния ден на мюсюлманския празник Рамазан Байрям независимият депутат Гюнай Хюсмен от Разград....
Хасково. 19-годишен бежанец е починал вчера в бежанския център в Пъстрогор, съобщи бТВ и уточни, че сириецът се чувствал зле няколко дни подред. Бакт...
Хасково. 50 % от чужденците, получили бежански или хуманитарен статут в Транзитния център в Пъстрогор, а заедно с него и предизвестие, че в срок от 15...
Момчилград. За четвърта поредна година деца от училище „Д-р Петър Берон" Момчилград изработиха мартеници, а средствата от тяхната продажба ще дар...
Хасково. Бизнесмен от София дари в навечерието на Коледа живи елхички на два от бежанските лагера у нас, съобщи Васил Данов от „Връзки с обществено...
Фейсбук група координира усилията на стотици доброволци от цялата страна
Кърджали. Дарения за сирийските бежанци отпътуваха тази сутрин от Кърджали за дома в Пъстрогор. Те бяха събрани от Районното мюфтийство в Кърджали по...
Хасково. Бедни, но милостиви хасковлии изпратиха на бежанците в с. Пъстрогор част от зимнината си. Хората имали мерак да се включат в кампанията на мю...
Канят ги на празниците, магазинерката научи арабски
Хасково. "Напливът от бежанци на външната граница на Европа трябва да се превърне в общ проблем за целия Европейски съюз, което означава, освен по отн...
Хасково. Екип от ВМА работи от днес в бежанския център до с.Пъстрогор, съобщи шефът на Агенция за бежанците при МС Никола Казаков. Той уточни, че вси...