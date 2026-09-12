Луд екшън! Бежанец избяга с колата на кмета
Няма и следа от него и автомобила
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Няма и следа от него и автомобила
Менхивар-Аяла е избягал от Салвадор
Той е бил част от 20 души, опитали незаконно да влязат в България и ЕС
Афганистанецът живее в България от 2003 г. Съпругата му е българка
Пътуващи му оказват помощ
Случаят е от община Гурково и най-вероятно се касае за внесена инфекция
Нигерийски гражданин с инициали Е.У. се размина само с условна присъда за нелегално преминаване на границата от България в Гърция. Той бе наказан от Р...
Мигрант спаси паднал човек в река Рейн в германския град Крефелд, съобщава NBC News. Местната полиция съобщава, че героичният акт се е случил по време...
Мигранти наръга и уби служителка в бежански център за настаняване на непълнотелни бежанци без придружители в западната част на Швеция, предават информ...
Дания експулсира камерунски студент, тъй като работел повече от разрешеното. От университета разказаха, че той е бил най-добрият им студент и причинат...
По непотвърдена информация, убитият мигрант от граничен полицай в Средец, е на 56 години е бил водач на групата, съобщава Нова ТВ. По думите на полиц...
Държавният глава Росен Плевнелиев изрази дълбоко съжаление за нелепия инцидент, довел до смъртта на нелегално преминал държавната граница мигрант. Пр...
Издирват се 26 мигранти след като лодката им потъна край егейския остров Лесбос. Хеликоптер от европейската агенция за охрана на границите "Фронтекс"...