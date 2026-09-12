Всичко за Бежанец

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Глобиха беглец от Нигерия

Глобиха беглец от Нигерия

Нигериец се размина с условна присъда за нелегално преминаване на границата от България в Гърция. Той бе наказан от Районен съд - Петрич на 4 месеца з...

15 април | 19:55
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Василев иска да е бежанец

Василев иска да е бежанец

Банкерът-беглец се опитва да се измъкне с нови доказателства Висшият съд в Белград проверява нови доказателства предоставени от банкера-беглец Цветан...

06 април | 11:20
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