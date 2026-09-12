Луд екшън! Бежанец избяга с колата на кмета
Няма и следа от него и автомобила
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Няма и следа от него и автомобила
Ножът на престъплението е иззет и е назначена експертиза
Тялото било в дере, на около километър и половина от главния път
Не се потвърждава за терористичен акт
Такава е версията засега
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