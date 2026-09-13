Сатана: Изверг в човешка кожа дере живи котки на живо. Снима и как ги готви
Садизмът с беззащитните животни в социалните мрежи предизвика ярост и гняв
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Садизмът с беззащитните животни в социалните мрежи предизвика ярост и гняв
Криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев разкри зловещите мотиви зад отвличането на 11-годишното момиче
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Въоръжен мъж държа няколко часа като затворници две жени в село Вълково край Сандански
Става въпрос за психопатна проява в основата, на която стои ревността
Димитър, който уби 15-годишната ученичка в Сливен, е психопат. Това обяви пред Нова тв криминалистът Ботьо Ботев по повод трагичния случай от края на...
Христина Краева - Стоянова, психолог - Госпожо Стоянова, възможно ли е нормален човек да разфасова трупчето на детето си - визирам бащата на мъртвата...
София. Лидерът на България без цензура Николай Бареков определи твърденията на Бисер Миланов – Петното като „врели некипели". По-рано Петното отрече д...