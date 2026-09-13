Закопчаха Венци Белия Негър и Бонго след див екшън в София
Полицията откри 460 000 евро и наркотици
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Полицията откри 460 000 евро и наркотици
Оборудването за отглеждане на канабис било за над 20 000 лв.
Тя се е помещавала в специално пригодени хотелски стаи
Граничари и полицаи са разкрили наркооранжерия в кюстендилското село Горно Тишаново. В хода на специализираната полицейска операция са били проверени...
МВР разкри наркооранжерия при спецоперация в кюстендилското село Горно Тишаново. В няколко складови помещения са открити саксии с наркотични растения...
Иззети са 115 кг канабис; по случая е задържан 34-годишен мъж
Стара Загора. Наркооранжерия разкриха криминалистите в най-малкото казанлъшко градче Крън. Това съобщиха от ОДМВР - Стара Загора.В двора на обитавано...