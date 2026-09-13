Закопчаха Венци Белия Негър и Бонго след див екшън в София
Полицията откри 460 000 евро и наркотици
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Полицията откри 460 000 евро и наркотици
Правителството взе специално решение
По първоначални данни са задържани четирима чужди граждани
Строителна фирма скъса кабел на ЧЕЗ в кв. Лозенец и прекъсна електрозахранването на 1500 потребители 160 клиенти на ЧЕЗ са без ток в столичния кварта...
Депото за строителни отпадъци в столичния квартал "Враждебна" е с изчерпан капацитет и ще бъде рекултивирано.Площта е близо 600 дка, а срокът за изпъл...
20,5 лева на квадрат в района на Враждебна са предложили от пътната агенция на собствениците на имотите по трасето на Северната скоростна тангента на...
Задръствания блокират подстъпите към летище „София" София. Фигурен пилотаж в двойка, десант по способа "бързо въже", аварийно-спасителна акция, с гру...
София. Испански душове, умивалници и тоалетни ще ползват от днес обитателите на двата бежански центъра в софийските квартали Враждебна и Военна рампа...
Не искат да учат български, а занаят
София. Лекари от Александровска болница преглеждат безплатно децата в центъра за настаняване на бежанци в кв. "Враждебна", съобщиха от лечебното завед...
София. "Министерство на здравеопазването и здравната инспекция трябва да предприемат спешни мерки по отношение на условията, в които живеят настаненит...