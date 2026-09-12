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Гео Милев оживява в Народния

Гео Милев оживява в Народния

Леонид Йовчев се пробва като най-големия интелектуалец на своето литературно поколение Духът на Гео Милев напоследък витае около Народния театър. Там...

07 ноември | 11:40
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