Петролният удар стигна Русия. Рафинериите дърпат добива надолу
Около 10% от заводите са в ремонт, а Москва харчи все повече за защита на енергийната инфраструктура
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Около 10% от заводите са в ремонт, а Москва харчи все повече за защита на енергийната инфраструктура
Страната ще започне и внос на горива още през юли
Новак е вицепремиер от 2020 г., а преди това от 2012 г. дотогава беше енергиен министър
Русия продължава да събира факти за саботаж срещу газопровода
Засега петролните фючърси продължават да поскъпват за четвърта поредна сесия на търговия
Руският министър на енергетиката Александър Новак с твърда позиция за газопровода
Трасето ще минава през България, Сърбия и Унгария, сроковете зависят от съпътстващата газотранспортна инфраструктура на европейските страни
Два F-16 ескортираха самолета на Владимир Путин над Атина, днес той отива в Атон Газопроводът по дъното на Черно море за Гърция и Италия може да прем...
Руският енергиен министър Александър Новак обяви, че проектът "Южен поток" е спрян "и то не по инициатива на руската страна". Не се водят никакви прег...
Все още няма решение за прекратяване на газовите доставки за Украйна. Това заяви министърът на енергетиката на Русия Александър Новак, цитиран от РИА...
Москва. "Министерството на енергетиката на Русия не очаква финансови претенции по междуправителствените споразумения, сключени за строителството на "Ю...
"Русия е важен партньор на България за развитието на енергийния сектор", каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова в телефонен разговор с руск...
Москва. Решението за спиране на строителството на "Южен поток" е окончателно. Това заяви руският министър на енергетиката Александър Новак заяви, цити...
Москва. Проектът за газопровод "Южен поток" не е спрян и се изпълнява въпреки сложностите, заяви руският министър на енергетиката Александър Новак, ци...
Москва. България е подложена на силен натиск от страна на Европейската комисия да се откаже от проекта "Южен поток". Това е заявил руският министър на...
Москва. Строителството на газопровода „Южен поток" не може да бъде спряно, заяви руският енергиен министър Александър Новак. Той обясни, че дори Е...