Всичко за Фарс

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Русеф: Импийчмънтът ми е фарс

Русеф: Импийчмънтът ми е фарс

Президентът не се яви лично на изслушването си Отстранената от поста президент на Бразилия Дилма Русеф определи процедурата по нейния импийчмътн като...

07 юли | 8:28
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Окупацията като фарс

Окупацията като фарс

Само за месец окупацията на Ректората потвърди мисълта на Карл Маркс, че историята се повтаря като фарс. Слава Богу, пропусна една част от изречението...

28 януари | 23:00
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