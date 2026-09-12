Напрежението ескалира! Иран с нова провокация
Клипът с маршрут към "Мар-а-Лаго" засили напрежението между Техеран и Вашингтон
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Клипът с маршрут към "Мар-а-Лаго" засили напрежението между Техеран и Вашингтон
Президентът не се яви лично на изслушването си Отстранената от поста президент на Бразилия Дилма Русеф определи процедурата по нейния импийчмътн като...
"Ако държите да сте наясно с човешките работи, за да ги проумеете, може да ви е от помощ следното: повечето триумфи и трагедии в историята са причинен...
Родителите на смазаните на пътя студенти предупредиха, че Сюлейманов ще се скрие Фарс, граничещ с абсурда, нарекоха случващото се около изчезването н...
Владимир Чуков, арабист Изборите в Сирия на 3 юни по-скоро възпрепятстват мирния процес, отколкото го ускоряват. Имаше дори един ливански, близък до...
Само за месец окупацията на Ректората потвърди мисълта на Карл Маркс, че историята се повтаря като фарс. Слава Богу, пропусна една част от изречението...