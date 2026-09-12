Паника в Техеран! Жителите масово напускат столицата
Очевидци разказват за празни улици, докато ударите на САЩ и Израел продължават
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Очевидци разказват за празни улици, докато ударите на САЩ и Израел продължават
„Скъпи приятели, това е Мустафа и се лекува от злокачествено заболяване. Изоставен от родители и близки, той е принуден да разчита на персонал, други...
Общият брой на случаите на изоставени деца и тяхната реинтеграция към края на 2014 г. е 1994, като новите случаи от началото на годината са 1898. Реин...
Пазарджик. Новата година започна зле за медиците в родилните отделения на страната. Оказа се, че раждаемостта през изминалата година е намаляла, след...
София. Социални работници са спасили от изоставяне 3137 деца през миналата година. Това отчитат от Агенцията за социално подпомагане. Благодарение на...