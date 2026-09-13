Откриха първия български Камино: 81 км към мощите на Свети Йоан
В храм „Успение Богородично“ в Малко Търново бяха осветени първите стъпки по новия поклоннически път
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В храм „Успение Богородично“ в Малко Търново бяха осветени първите стъпки по новия поклоннически път
Патриарх Даниил призова вярващите да се поклонят пред свети Давид от Евбея и свети Йоан Руски
Шапката от мощите на св. Йоан Руски е другата светиня в катедрален храм "Св. великомъченица Неделя"
Лидерът на "Възраждане" представя в Стара Загора уникалния си пътеводител
София. Традиционният Богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия ще бъде отслужен пред паметника на Н...