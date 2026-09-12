Всичко за Александър Урумов

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Урумовци атакуват НДК

Урумовци атакуват НДК

Николай Урумов и Александър Урумов, които нямат роднинска връзка, но са отличен творчески тандем, атакуват Новия театър в НДК. Топактьорът, който напо...

01 юни | 17:15
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