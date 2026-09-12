Ужасът “Петрохан”! 10 въпроса, на които ПП-ДБ дължат отговори
Кой е държал “чадър” над НПО-то на Калушев?
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Кой е държал “чадър” над НПО-то на Калушев?
Николай Урумов и Александър Урумов, които нямат роднинска връзка, но са отличен творчески тандем, атакуват Новия театър в НДК. Топактьорът, който напо...
София. "Сашо Дончев не е упълномощен да бъде говорител на Централната банка. Казаното от него не отговаря на истината. Пълна информация за действията...