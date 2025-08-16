БНБ с ключово съобщение за заплатите в евро

Всички възнаграждения за положен труд, обезщетенията, паричните и социалните помощи и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване се преизчисляват от левове в евро съгласно общото правило за превалутиране.

Това съобщават от БНБ.



За да не бъдат ощетявани гражданите, ако при закръгляването третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Това правило се прилага и спрямо възнагражденията за положен труд, обезщетенията, паричните и социалните помощи и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване, които са определени в левове, но не са изплатени до датата на въвеждане на еврото в Република България.



Налагането на допълнителни такси и комисиони за преизчисляването върху потребителите е недопустимо, категорични са от Българската народна банка.

