България е №2 в ЕС по млади хора без работа и образование
Това сочат най-новите данни на „Евростат”
Следете всички новини, анализи и коментари за Младежка Безработица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това сочат най-новите данни на „Евростат”
Въпреки това безработицата сред младите хора е на най-високото си ниво от над десетилетие
До дни се подписва споразумение за общата им дейност сред младите Мобилни екипи от експерти тръгват от септември по места във всички краища на страна...
Регионалният съвет на КНСБ - Благоевград ще отбележи 25-годишнината на синдиката с дискусия. Форумът е на тема „Овладяването на младежката безработица...
София. Недопустимо е с европейските средства да се пращат младите хора да метат по 6 месеца улици или да чистят паркове, заяви водачът на листата на Р...
Русе. В рамките на следващия програмен период – 2014 – 2020 година, Европейските институции заделят на първо време 6 млрд евро, които да подпомогнат р...
София. "Ще настояваме пред Европа за още средства за младежка безработица". Това заяви лидерът на БСП Сергей Станишев, който бе на среща с партийния а...
София. Премиерът Пламен Орешарски заяви, че България ще разполага със 100 млн. евро в борбата с младежката безработица в следващите няколко години. "О...
Варна. България има малко над средната за ЕС безработица и за това ще влезе в инициативата на ЕК „Младежки гаранции". Брюксел ще ни даде целева помощ...
Младите са малко, но сред тях безработицата е най-голяма
София. България има интерес от връщането на млади хора с квалификация, познания и амбиция за развитие. Особено във времена на криза, имаме нужда от мо...
64% от фирмите твърдят, че връщането на ДДС продължава да се бави
71 000 млади хора ще получат шанс за първа работа
Младежката безработица в ЕС е била 23%
България е на девето място по младежка безработица, показват данните на Евростат
Бюрксел. Министър- председателят Пламен Орешарски разговаря с германския канцлер Ангела Меркел, френския президент Франсоа Оланд и министър-председате...
До шест години се очаква още 2 милиона да останат на улицата
Брюксел. Новото на безработица в България е без промяна и за март месец- 12,6%. Такива бяха официалните данни на европейската статистическа служба Евр...
София. "Днес, за съжаление Европа се превърна в проект, който не вдъхва доверие, а някои европейски граждани дори изпитват гняв към него. Заради преоб...