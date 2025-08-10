Изненада! Европейска страна пуска нови банкноти

Швейцария пуска нови банкноти.

Те сa създадени от 12 дизайнери, избрани измежду над 300 кандидати. Водеща тема за цялата серия е "Швейцария и нейните високи надморски височини", което е отдаване на почит към уникалната география на страната и животът, който процъфтява сред нейните долини, плата и алпийски върхове.

Швейцарската национална банка (SNB) е инициатор на този проект, като обявява официален конкурс през 2024 г. с участието на експерти в областта на изкуството, дизайна и банковата сигурност. Обществеността също може да изрази мнението си и чрез онлайн анкета.

Новите банкноти ще бъдат много повече от средство за плащане: те ще са визуален израз на швейцарската идентичност, с авангарден дизайн, едни от най-сложните технологии за борба с фалшифицирането в света и материали, предназначени да издържат на екстремни климатични условия. Не става въпрос просто за промяна на графиката, а за обновяване на цял национален символ. Банкнотите ще бъдат малки шедьоври, способни да разкажат история за иновации, споделени ценности и дълбока връзка с местния район, пише италианското издание "Мъни".

Историята на швейцарските банкноти: между културните ценности и символите на идентичността

Швейцарските банкноти никога не са били просто платежни инструменти: те са огледало на националната идентичност и духа на времето. В миналото банкнотите са изобразявали видни фигури на швейцарската култура и наука като художника Алберто Джакомети, архитекта Льо Корбюзие или една от основоположничките на модерния дизайн Софи Таубер-Арп.

Но този подход, споделян от много европейски страни, все повече се поставя под въпрос в наши дни. Историята на банкнотите показва как те могат да бъдат и сцена за политически и културни дебати. Всеки, изобразен на банкнота, е част от официалната история на страната, но този избор, колкото и символичен да е, рядко е неутрален: всеки портрет може да преизвика изключване, противоречия и преразглеждане. Не е случайно, че много централни банки днес избират неутрални или натуралистични мотиви като растения, животни, пейзажи или абстрактни понятия, за да представят споделени и приобщаващи ценности, отбелязва швейцарското издание "Тичинонлайн".

Швейцария е избрала този път, предпочитайки да демонстрира своята територия и нейните обединяващи елементи, вместо да отдава почит на отделни фигури. По този начин банкнотите се превръщат в "национални селфита": символи на това как една страна иска да се представи пред света, пише италианското издание.

Дизайнът на новите банкноти: между модерността и сигурността

Дизайнът на новите швейцарски банкноти се отличава с ясен избор: изоставяне на познатите лица от миналото, за да се направи място за символи, концепции и пейзажи. След деветата серия, въведена през 2016 г., която бележи кардинална промяна, като се фокусира върху абстрактни теми като време, светлина и комуникация, десетата серия ще продължи по този път с темата "Швейцария и нейните високи надморски височини".

Целта е визуално да се представи разнообразието и богатството на швейцарския пейзаж, от Алпите до Юра, преминаващ през плата и долини.

Иновацията обаче не е само естетическа. Новите банкноти ще включват 15 високотехнологични защитни елемента, включително микротекст, прозрачни прозорци, преливащи се ефекти, елементи, видими под UV и инфрачервена светлина, тактилно релефно щамповане за незрящи и сложни защитни ивици с ефект на "движещ се глобус". Благодарение на тези технологии швейцарските банкноти се приемат за едни от най-сигурните и трудни за фалшифициране в света.

Освен сигурността, ключова роля при новите банкноти играе и издръжливостта. Екстремните климатични условия като зимни студове или тропическа влажност (като се има предвид международната им употреба) налагат използването на високоустойчиви материали като полимер. Този материал не само удължава живота на банкнотите, но ги прави и хигиенични, водоустойчиви, устойчиви на намачкване и подходящи за всеки климат.

По този начин Швейцарската национална банка показва способността си да гледа напред: естетика, функционалност и сигурност съжителстват в един проект, заключава "Мъни". И сякаш това не е достатъчно, швейцарското население също ще допринесе за окончателния дизайн: демократичен и символичен жест, който прави тези банкноти още по-приобщаващи

