Петър Дилов: България става иновативен партньор на Япония
Страната ни вече се възприема като високотехнологична и стабилна бизнес дестинация
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Страната ни вече се възприема като високотехнологична и стабилна бизнес дестинация
Вицепремиерът Томислав Дончев откри мащабния български павилион на световното изложение
Министърът откри 41-вото издание на международното туристическо бизнес изложение "Ваканция&СПА Експо"
Кубообразният небостъргач е само един от 14-те гигапроекта в Саудитска Арабия
Става дума за месеците април, май, октомври и ноември
София. Мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов" е отличен със „Златен приз" за „Най-добър атракционен комплекс" на 2013 г. Наградата ще б...