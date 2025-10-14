Задава се голяма драма с бюджета. Експерти предупреждават за фалит

Задава се голяма драма с бюджет 2026.

„Нормално е по време на бюджетната процедура да има напрежение и неразбирателства. Сега обаче е много голям проблемът, защото имаме големи трудности с изпълнението на Бюджет 2025, което може да доведе до големи задължения на държавата, а и трябва да се направи Бюджет 2026 на база много лоши показатели. Ще има проблеми сега как да се направи бюджет върху толкова голяма разходна част.“

Това мнение изрази в ефира на БНТ Христина Христова, бивш социален министър.

Васил Велев, АИКБ, заяви: „От няколко години се движим по една траектория, по която ще катастрофираме. Тази година е решаваща да вземем корекции. Ние се върнахме под 2021 г. като индустрия. Европейските политики са дълбоко грешни, което води до стагнация и отлив на инвестиции.”

Христова смята, че 2026 г е крайният срок на тенденцията в държавния бюджет да се взимат по-големи заплати от тези в частния.

„Ако сега не се направят корекции, щетите за политическата класа ще бъдат по-големи в бъдеще. Неминуемо ще стигнем до румънски, френски гръцки сценарий. Ще има обективна потребност от замразяване и дори намаляване на заплати, увеличаване на данъци. Ако има система, която работи добре у нас, това е данъчната система. Моля, не пипайте данъчната система, тя е в топ 5 в Европа”, подчерта Велев.

Той смята, че се събират достатъчно пари в бюджета, но трябва да се ограничат разходите.

„Бюджетът, приет през април, е сбъркан. Реалният дефицит тази година е над 8%, на път сме да фалираме като Румъния и Франция“, предупреди той.

