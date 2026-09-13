Експерт посочи най-големия проблем с минималната заплата
Бивш социален министър смята, че популистките решения затрудняват следващия бюджет
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Бивш социален министър смята, че популистките решения затрудняват следващия бюджет
Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев счита, че всеки военнослужещ трябва да се ползв...
Производителите на телевизори с големи екрани ще бъдат задължени да направят уредите по-енергоспестяващи, гласят нови законодателни предложения на ЕК,...
Президентът Росен Плевнелиев връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за Министерството на вътрешните работи. Държавният глав...