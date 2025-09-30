Експерти предупредиха за минималната заплата!

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата у нас се очаква да бъде увеличена до 1213 лв. (620,20 евро), съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Корекцията ще има отражение и върху редица социални плащания, но експерти вече предупреждават за сериозни рискове.

Георги Първанов, управител на една от водещите HR компании в България и Източна Европа, алармира в интервю за „Радио България“, че подобни ръстове започват да притесняват инвеститорите и вече се наблюдава отлив. „Особено уязвими са сектори с масово наемане на работна ръка – като производството на кабели за автомобилната индустрия и текстилната промишленост. Там увеличението на заплатите може да ги направи неконкурентоспособни“, обясни той.

Според Първанов България е достигнала лимита си в аутсорсинг индустрията, където също се очаква спад на инвестициите. „Ключово е производителността да върви заедно с ръста на възнагражденията. Българинът трябва да произвежда поне колкото работниците в южните страни на ЕС – Гърция, Малта, Кипър, Испания, Португалия“, допълни експертът.

Икономистът Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България също изрази критична позиция. Той подчерта, че минималната заплата в съотношение към БВП на глава от населението у нас е най-висока в ЕС. „През последните три години МРЗ е нараснала с 55%, докато БВП е увеличен с едва 10%, а производителността – с 5%“, изчислява Велев.

По думите му, реално близо половината от наетите работници получават минимално възнаграждение, след като към основната сума се добавят прослужено време, бонуси и допълнителни начисления. „Това е изкривяване на пазара на труда. Практически парите се преразпределят от хора със средна и висока квалификация към неквалифицирани работници, което стимулира инфлацията“, категоричен е той.

Велев настоява, че формулата в Кодекса на труда трябва да бъде променена: „Минималната заплата трябва да се отнася само за хора без никаква квалификация и без трудови навици. Това би трябвало да е не повече от 5–6% от заетите.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com