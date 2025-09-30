САЩ се произнесе за България. Траен проблем

Влизането на България в Еврозоната ще облекчи трансакциите с основните търговски и инвестиционни партньори.

В същото време продължаващият недостиг на работна сила и натискът от инфлация водят до повишаване на цените и на заплатите.

Чуждестранните инвеститори остават загрижени за състоянието на върховенството на закона.

Това се посочва в годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в страната.

"Корупцията остава траен проблем в България. Въпреки че законът изисква декларации за конфликт на интереси и имуществени декларации от публични длъжностни лица, се допускат изключения за определени членове на семейството, а прилагането е непоследователно", е посочено в документа.

"С някои изключения, като например собственост на земеделска земя от държави извън ЕС и ограничения, свързани с националната сигурност, няма законови ограничения върху чуждестранната собственост или контрол върху фирми, а чуждестранните лица по принцип получават същото третиране като националните компании".

В доклада е подчертано, че "недостигът на работна ръка и инфлационният натиск продължават да увеличават цените и заплатите в България, а чуждестранните инвеститори изразяват притеснения като:

Непоследователно регулаторно и правоприлагане;

Трудности при получаването на разрешителни;

Чести регулаторни и законодателни промени;

Неефикасна съдебна система;

Проблеми при изпълнението на съдебни решения.

Според Държавния департамент на САЩ, в средносрочен план намаляващото население и сравнително слабите инвестиции в иновации могат да ограничат темповете на икономически растеж.

"Икономическият растеж се увеличи от 1,9% през 2023 г. до 2,8% през 2024 г. Прогнозата на правителството за растеж на БВП от 2,8 процента за 2025 г. се основава на силното вътрешно потребление и програмите за публични инвестиции; увеличените разходи за заплати в публичния сектор и държавните инвестиции ще изтласкат общите разходи над 40% от БВП.

Цената – и производителността – на труда е ниска в сравнение с други държави членки на ЕС. България се стреми да развие силна иновационна екосистема, свързваща публичния и частния сектор, академичните среди и международните партньори", пише в доклада, предаде БГНЕС.

"България има за цел да се присъедини към Еврозоната на 1 януари 2026 г., което ще намали транзакционните разходи с ключовите търговски и инвестиционни партньори.

През януари 2022 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) започна преговори за присъединяване с България, което би трябвало да стимулира допълнителни икономически реформи", пише още в доклада на финансовото министерство на САЩ.

