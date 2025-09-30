Обрат с новите пенсионери. Ето кога се пенсионират

Оказа се, че новите пенсионери са все по-млади, а някои се пенсионират с 16 години по-рано от останалите.

Средната възраст на пенсионерите с лични пенсии у нас е 70,6 години в края на миналата година. За сравнение година по-рано тя е била 70,5 години. На мъжете тя е 69,1 години, а на жените – 71,7 години. Разликата от 2,6 години в полза на жените се дължи основно на по-голямата средна продължителност на техния живот, се казва в анализ на НОИ, цитирано от "Pariteni.bg"



При получаващите лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (вкл. по чл. 69 от КСО) средната възраст на пенсионерите е 74,1 години, като при мъжете е 73,2, а при жените – 74,7 години. От тях получаващите лична пенсия за ОСВ от фонд „Пенсии“ са на средна възраст 74,4 години (мъже – 73,9 и жени – 74,7 години).



Значително по-ниска е средната възраст на пенсионерите, работили в системата на отбраната и МВР, 67,9 години (68 години за мъжете и 67,8 години за жените).



Новите пенсионери през 2024 г. са на средна възраст от 58,6 години (59,2 години за 2023 г.). Тук са включени пенсионерите, получаващи всички видове лични пенсии, в т.ч. и за инвалидност и за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а, чл. 69, чл. 69а и чл. 69б от КСО, които се отпускат по-рано от стандартната законоустановена пенсионна възраст, посочена в чл. 68, ал. 1 от КСО.



Средната възраст на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст за 2024 г. е 63,9 години (63,9 години за 2023 г.). Възрастта, на която са се пенсионирали лицата с пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ през 2024 г. е средно 64,2 години (мъже – 64,9, жени – 63,6 години). За сравнение, за 2023 г. стойността е 64,1 години (мъже – 64,8 години, жени – 63,4 години).



Основната причина за повишаването на средната ефективна възраст на пенсиониране спрямо предходната година е нарастването на изискуемата възраст за отпускането на пенсия по общия ред.

Средната възраст на работилите н системата на отбраната и МВР за 2024 г. е 54,8 години (54,6 години за 2023 г.).



Най-голям дял от всички пенсионери заемат тези на възраст между 70 и 74 години с дял от 20,6% и общ брой – 421 834. Най-много мъже-пенсионери има във възрастовата група на 65-69 годишните – 174 267 лица (20,9%), а най-много жени-пенсионери – във възрастовата група между 70 и 74 години – 248 596 лица или 20,4%.

От получателите на лична пенсия най-голяма е групата на пенсионерите на възраст между 70 и 74 години – 413 720 лица (21,2%). Разпределението по пол показва, че от тях 41,7% са мъже и 58,3% са жени. В тази група попадат най-много от мъжете (172 346 лица или 21,3%) и най-много от жените (241 374 лица или 21,2%) с този вид пенсия.



Броят на пенсионерите с новоотпуснати първи пенсии през 2024 г. е 109 613, от които 97 131 лични и 12 482 наследствени. В общия брой на пенсионерите с новоотпуснати пенсии през 2024 г. най-много са пенсионерите на възраст 60-64 години – 39 850 лица (36,4%). Същата възрастова група е най-многобройна (36 523 лица или 37,6%) и при пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии, като разпределението по пол показва, че в нея попадат най-много от мъжете (30,0%) и най-много от жените (45,4%) с този вид пенсия.

В структурата на пенсионерите с новоотпуснати наследствени пенсии най-голям дял заемат лицата на възраст от 55 до 59 години (34,7%). В тази възрастова група са най-много от жените с този вид пенсия (47,5%), а при мъжете най-голяма е група на лицата до 44-годишна възраст (52,6%).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com