Новите правила за втората пенсия. Икономист с притеснителна прогноза

Министерството на финансите предлага нови правила за управление на парите за втора пенсия.

"Това касае дългосрочна визия за това как ще изглежда пенсионната система. Миналата година НС прие решение, с което трябваше да се изготви т.нар. Пътна карта на пенсионната система, такава още няма. В момента се вкарва сегмент от пенсионната система, тъй като трябваше да се разгледа не само вторият стълб, но и как ще изглежда системата в ДОО", каза главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев в "България сутрин".

По думите му човек трябва да знае какво, колко, къде плаща и накрая - колко ще вземе.

Три нови модела за инвестиране на средствата

"Много са елементите. Трябваше да се мине през обществена дискусия, за да се разбере какво искаме да правим, как се грижим. Нямаше достатъчно добра обосновка и финансов анализ на системата. Предлагат се три вида рискови фондове - консервативен, балансиран и динамичен", отбеляза Кацарчев.

Какво представляват мултифондовете

Системата от мултифондовете е разделение на рисковите профили, обясни икономистът Преслав Райков пред Bulgaria ON AIR.

"Това го имаме и в момента към втория стълб, към допълнителното осигуряване. Въпросът е, че самият държавен бюджет и в частност пенсионната система, доста дълго време се знае, че вече не издържа на този модел. Това е в цяла Европа. Това е т.нар. сива икономика, т.е. хората живеят все по-дълго и все по-активно. Това създава тежест в системата. В България е ясно видима", каза Райков, като допълни, че трябва да се вземат мерки.

Впрягане на пенсионните капитали в икономиката

Според него трябва да отворим пенсионноосигурителните дружества към реалната икономика.

"Да им дадем малко повече поле за това да инвестират средствата, да генерират доходност. И тези пари, които стоят в тази система, да започват да работят. Да, трябва да има много добър финансов контрол, ограничение къде могат да бъдат инвестирани тези пари. Не можем да очакваме държавата постоянно да подкрепя и да балансира системата, която очевидно не може да се справи в текущата икономическа и демографска реалност", обясни икономистът.

Райков е категоричен, че демографската ситуация няма да се промени в следващите десет години.

"България все повече ще застарява, раждаемостта все повече ще пада. Коефициентът - хората, които влизат на пазара на труда и тези, които излизат, все повече ще се влошава", прогнозира още икономистът.

Проблемът с ниската финансова култура

По думите на Кацарчев масово не се знае как работят пенсионните фондове.

"Затова служебно биват разпределяни в частен пенсионен фонд. Хората не разбират от материята. Разчитат на това, че държавата е създала защита по отношение на заместващия доход, пенсия. Времето, което не се оползотвори от миналата година, сега трябваше да се направи. Частният пенсионен фонд няма връзка с държавната система. Има много въпроси без отговор", коментира главният икономист на КТ "Подкрепа".

Райков подчерта тежестта върху държавния бюджет.

"Там идва алтернативата - дали ще продължаваме да поддържаме този модел и система, или ще се опитваме да насочим средствата в по-ключови решения. Промяната с трите вида мултифондове няма да реши и вдигне пенсиите на тези, които след 15-20 години ще излязат, но ще помогне на държавата, за да преминаваме към модела на частното пенсионно осигуряване", уточни икономистът.

Кацарчев е на мнение, че сега не е моментът да се прави промяна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com