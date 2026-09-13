Промяна за милиони българи от утре - касае пенсиите
Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
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Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
Ето какво решиха власт, синдикати и работодатели
Светла Несторова поиска обаче фондовете да правят по-рискови инвестиции
Стрес тестовете на застрахователните дружества и пенсионните компании се отлагат с три месеца. По закон те вече трябваше да са започнали на 1 април. О...