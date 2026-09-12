Най-голямата сделка в модата! Дяволът носи Версаче
Лоренцо Бертели стана новия шеф на империята на Джани Версаче
Следете всички новини, анализи и коментари за Модна Икона. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лоренцо Бертели стана новия шеф на империята на Джани Версаче
„Изненадах се да чуя, че толкова много хора по света ме обичат“, казва Чола
Последва стила на холивудските звезди
Хари Стайлс води в класцият
Супермоделката беше почетена на "Британските модни награди"
Григор Димитров бе обявен за "БГ модна икона 2014", майка му получи наградата
Кейт Мидълтън е модна икона номер 1, според британците. Повечето гласували в английския сайт StyleinView.co.uk избраха съпругата на принц Уилям заради...