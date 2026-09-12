Най-голямата сделка в модата! Дяволът носи Версаче
Лоренцо Бертели стана новия шеф на империята на Джани Версаче
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Лоренцо Бертели стана новия шеф на империята на Джани Версаче
След сделка за $1,4 млрд. ще видим как се съчетават бароковата разточителност на Версаче и минималистичната елегантност на Прада
Супер моделът още не разкрива името на бебето, нито дали тя го е родила
Антонио Бандерас ще изиграе Джани Версаче в биографичен филм за световния дизайнер. Актьорът, който сам стана стилист, ще обедини сили с режисьора нос...
До последния си дъх Джани Версаче остава верен на железния принцип в живота и модата: Насладата преди всичко останало - колкото повече, толкова повече...