„Това е най-известната зебра в Европа"! Кой стои зад визията на DARA
Ивайло Колев я познава преди славата
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Ивайло Колев я познава преди славата
Християна Лоизу спечели X Factor на България. В оспорвана музикална битка с Кристиан Костов кипърката завоюва първото място в музикалното шоу, информи...
Христина Христова от X factor направи дебют като модел. Талантливата певица, която беше в трио с Гери-Никол и Мишел, зад гърба си вече има две професи...
Фенове на Виктория Георгиева не спират да отправят апел за завръщането ѝ в музикалното шоу X Factor. Почитателите не могат да проумеят защо България "...
Нощта на комедията и трагедията. Под това мото ще бъде концертът на X Factor в понеделник. Участниците ще представят своята най-забавна и сантименталн...
Празнични изненади и гостуващи музикални звезди ще бъдат основен акцент в предстоящия Коледен концерт на X Factor. Той ще бъде излъчен на 24 декември...
Кандидатът за слава от Нигерия - Стивън Ачикор по вина на стилисти излезе на сцената на X Factor със скандално облекло. Изпълнителят се появи пред пул...
Руският хит "Позови меня" на Любе предизвика сълзи в Кристиан Костов, Саня и голяма част от присъстващите в залата. „Исках да изпея тази песен на моят...
Шоуто, което създава звезди - X Factor, написа още една страница от своята музикална история по време на Нощта на българските песни. Кандидатът за сл...
Думата както винаги има Фейсбук - по лайковете ще познаете кои са истинските любимци на зрителите сред младите таланти в X фактор. Почти 17 000 харес...
Сцена в пламъци в първия лайф на шоуто във вторник вечерСамо ден преди първия голям концерт финалистите на шоуто ще се качат на Музикалния автобус на...
Васко Василев и Мария Илиева ще гостуват като съдии в X Factor, за да помогнат в избора на новите музикални таланти на България. Зрителите на шоуто по...
Велизар Соколов-Заки се завръща в X Factor. Той обаче няма да бъде за постоянно в журито на музикалния формат, а само ще замести замести за една вечер...
С нова вълна от таланти и емоции стартира изданието на X Factor по Нова ТВ. Криско, Люси, Маги и Саня се срещнаха с първите кандидати за бъдеща музика...
Стартират прослушванията на кандидатите за музикална слава пред журито на X Factor в столицата. Това съобщиха от Нова тв и уточниха, че съдийската чет...
Саня Армутлиева ще допълни великолепната четворка на журито в предстоящия сезон на X Factor, информират от Нова телевизия. "Освен новите лица, екипът...
Кастингите за четвъртия сезон на X Factor започват от Велико Търново. Лятната обиколка за новите музикални таланти на България тръгва от 16 юли. „Доб...
Магърдич Халваджиян е вторият член на журито в предстоящия сезон на "X Factor". Дългогодишната му успешна работа с десетки артисти и музиканти, страх...
Рапарът Криско ще бъде част от журито в четвърти сезон на X Factor. Изпълнителят на хитовете „Било кво'т било", „Видимо доволни" и „Шапка ти свалям" щ...
Записването за кастинга започва от днес След шеметния успех на своето трето издание, X Factor – единственото музикално шоу в България, което ражда зв...