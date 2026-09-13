Всичко за X Factor

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Празнични изненади в X Factor

Празнични изненади в X Factor

Празнични изненади и гостуващи музикални звезди ще бъдат основен акцент в предстоящия Коледен концерт на X Factor. Той ще бъде излъчен на 24 декември...

17 декември | 18:00
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Заки се завръща в X Factor

Заки се завръща в X Factor

Велизар Соколов-Заки се завръща в X Factor. Той обаче няма да бъде за постоянно в журито на музикалния формат, а само ще замести замести за една вечер...

23 септември | 14:16
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Криско става жури на X Factor

Криско става жури на X Factor

Рапарът Криско ще бъде част от журито в четвърти сезон на X Factor. Изпълнителят на хитовете „Било кво'т било", „Видимо доволни" и „Шапка ти свалям" щ...

03 юли | 11:55
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