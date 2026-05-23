Нерви, суета и напрежение в Кан. Кой печели

Тази вечер Френската Ривиера ще бъде арена на брутална филмова битка. След почти две седмици на изтощителни премиери, блясък по червения килим и задкулисни интриги, 79-ото издание на филмовия фестивал в Кан приключва с раздаване на правосъдие. Голямата въпросителна остава: кой ще грабне най-престижното и желано отличие в света на киното – „Златната палма“?

Точно в 21:15 ч. българско време в залата ще настъпи гробна тишина, а световната публика ще затаи дъх пред екраните на France 2 и платформата Brut. Cannes.

22 филма в играта

Журито е притиснато до стената. В основната селекция се състезават общо 22 ленти, но филмовите критици вече раздадоха своите присъди – само три филма се очертават като безкомпромисни фаворити за златната статуетка. Прогнозите са толкова изравнени, че всяко решение на журито извън тази челна тройка ще бъде посрещнато с бурни освирквания или шок в залата.

Освен голямата награда, режисьорите и актьорите ще се борят със зъби и нокти за отличията:

Българската следа, която може да взриви прогнозите

Голямата изненада и скритият коз на фестивала се оказа копродукцията „Мечтаното приключение“ на режисьорката Валеска Гризебах. Лентата направи своята световна премиера буквално в последната секунда – вчера, в най-напрегнатия финален ден от конкурсната програма.

Провокацията е пълна: филмът е съвместна продукция между Германия, Франция, България („Мирамар филм“) и Австрия, но сърцето му е изцяло българско. Заснет в района на Свиленград, с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, филмът обра овациите и може да обърка сметките на сочените за фаворити.

Дали журито ще заложи на сигурните холивудски и европейски имена, или суровата реалност на българския Югоизток ще грабне сърцата им в последния момент? Отговорът предстои след броени минути.

