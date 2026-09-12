Всичко за Иво Иванов

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Спасов: Спечелихме точка

Спасов: Спечелихме точка

"Добро начало за нашия отбор. Наистина подходихме разумно към този мач и равенството е справедливо. В по-голямата част от двубоя "Берое" владееше иниц...

20 юли | 7:15
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Все още няма сделка за ЦСКА

Все още няма сделка за ЦСКА

София. Иво Иванов, един от собствениците на ЦСКА и "Титан", се появи на стадион "Българска армия" за срещата с групата бизнесмени, които изявиха жела...

06 юли | 15:14
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