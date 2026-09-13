Кунино водопади и чудати скални форми
Мястото е едно от най-впечатляващите кътчета на Предбалкана
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Мястото е едно от най-впечатляващите кътчета на Предбалкана
Те са на река Негайчевица
Те са атрактивни през цялата година
Част от маршрута преминава съвсем близо до границата със Сърбия
Могат да се разделят на горни и долни
Тук се намира и един от високите водопади в България
Окръжната прокуратура в Ловеч образува досъдебно производство заради трагедията в при Крушунските водопади миналия петък, при която тонове срутени ск...
Малко са нещата в природата, които изглеждат вълшебно като водопадите. Падащите капчици, леката мъгла, дъгата над водата създават някак приказна атмос...