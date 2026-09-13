Брад Пит отказа милиони! Тежък удар по Джоли
Какво не иска да прави за нищо на света
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Какво не иска да прави за нищо на света
Какво се случва между двамата
Актьорът се превъплати в ролята на д-р Фаучи
Когато преди две години Анджелина Джоли се подложи на двойна мастектомия, двамата с Брад Пит са вярвали, че това е най-доброто за семейството им. В ря...
Главата на семейството залитал по хазарта и алкохола Мирът и хармонията в семейство Бранджелина се поразклащат според последните слухове. Анджелина б...
Сливен. Поради аварирал ТИР е ограничено движението на автомагистрала „Тракия" от пътен възел „Нова Загора" при км 240 до пътен възел „Ямбол" в посока...