Новина номер едно на Си Ен Ен: Българката Дара покори Евровизия!

Българската певица Дара написа история и превзе европейската музикална сцена, след като спечели Евровизия 2026 с категорична победа, която моментално се превърна във водеща новина на Си Ен Ен. Хитът "Bangaranga", комбиниращ модерен клубен звук, зрелищна хореография и силно сценично присъствие, донесе на България първата победа в историята на конкурса.

27-годишната изпълнителка разгроми конкуренцията във Виена и остави Израел на второ място със зашеметяващите 173 точки разлика - най-голямата победна преднина, регистрирана някога в историята на Евровизия. Триумфът на Дара се превърна не само в музикален, но и в национален момент на гордост, който бе отразен от всички големи международни медии.

Си Ен Ен определи победата на българската певица като една от най-запомнящите се в историята на конкурса. Според американската медия "Bangaranga" първоначално е била сред фаворитите, но малцина са очаквали толкова категоричен успех както сред професионалното жури, така и при зрителския вот.

Така България не само печели Евровизия за първи път, но и прекъсва дълга серия от разделения между журита и публика. За последно и двете страни са били единодушни за победителя през 2017 година.

Финалът във Виена обаче премина под силно политическо напрежение. Тазгодишното издание на Евровизия бе белязано от бойкотите на Испания, Ирландия, Исландия, Словения и Нидерландия заради продължаващото участие на Израел в конкурса на фона на войната в Газа.

По време на гласуването напрежението в залата рязко се покачи, когато израелският представител Ноам Бетан временно поведе. Според Си Ен Ен тогава арената е била огласена от освирквания и неодобрителни възгласи.

Въпреки политическите скандали шоуто предложи и традиционния за Евровизия спектакъл от поп музика, рок, балади и ексцентрични изпълнения. Сред най-запомнящите се участия бяха хърватската песен "Andromeda", френската "Regarde !" и литовският изпълнител Lion Ceccah, който се появи целият боядисан в сребристо.

Сред фаворитите преди финала бяха още Финландия, Австралия и Румъния, но именно Дара успя да превърне вечерта в български триумф.

След историческата победа следващото издание на Евровизия по традиция трябва да се проведе в България - перспектива, която вече предизвиква огромен интерес сред феновете на конкурса в цяла Европа.

