SUN TRIBE OPEN AIR: Музика и танци под открито небе
Седемнадесетото поредно издание на безплатния фестивал на открито „SUN TRIBE OPEN AIR” предстои на 24 и 25 юли в парк „Росенец“ – Бургас. Тази година...
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Седемнадесетото поредно издание на безплатния фестивал на открито „SUN TRIBE OPEN AIR” предстои на 24 и 25 юли в парк „Росенец“ – Бургас. Тази година...
Мястото на срещата е площад "Княз Александър I", 18 часа
Днес тя е най-посещаваната при специализирани ботанически турове
Пoзициятa нa Мocквa бeшe oглaceнa oт ръкoвoдитeля нa руcкaтa дeлeгaция нa прeгoвoритe във Виeнa
Добрич. Вечерта във вторник кметът на Добрич Детелина Николова официално ще открие най-новата културна придобивка в града - уникален лапидариум, разпо...
София. В изпълнение на задълженията на Република България по договора „Открито небе" Руската федерация ще проведе наблюдателен полет над територията н...