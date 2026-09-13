Лили Иванова с исторически концерт в сърцето на Париж
Проговори на френски и атакува зала "Олимпия"
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Проговори на френски и атакува зала "Олимпия"
Мястото на срещата е площад "Княз Александър I", 18 часа
София. За седма година Музикалното събитие на Югоизточна Европа (SEEME - South-East European Music Event) отваря вратите си за български артисти от му...
София. „High Summer 2014" е най-новата линия музикални събития, обединяваща най-горещите партита и концерти в София и на Черноморието. Това лято, на...