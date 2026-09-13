Днес празнуват DARA в София
Мястото на срещата е площад "Княз Александър I", 18 часа
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Мястото на срещата е площад "Княз Александър I", 18 часа
Реплика на бойния флаг ще съпровожда празничната програма на 3 март по повод Националния празник
Πocтaвeнa e вeчe и нoвaтa cвeтлиннa дeĸopaция нa мнoгo yлици в гpaдa, ĸaĸтo и нa ĸpъгoвoтo ĸpъcтoвищe нa зaпaдния изxoд нa Cтapa Зaгopa и дo cтaдиoн „...
„И грейна нашата елха“ - така се нарича празничната програма, с която официално ще бъдат запалени коледните светлини в морската ни столица
Приключенски филми по bTV и Нова, БНТ пуска документална поредица за Спасителя